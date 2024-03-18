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        Kayseri'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı

        Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:38
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        Kayseri'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı
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        Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

        Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, yaralı bulduğu kulaklı orman baykuşunu Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuşun tedavisine başlandı.

        Kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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