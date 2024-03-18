Kayseri'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı
Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.
Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.
Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, yaralı bulduğu kulaklı orman baykuşunu Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuşun tedavisine başlandı.
Kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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