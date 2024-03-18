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        Başkan Büyükkılıç, iftar çadırını ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında geleneksel olarak kurdukları iftar çadırını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:57
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        Başkan Büyükkılıç, iftar çadırını ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında geleneksel olarak kurdukları iftar çadırını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi yanında kurulan iftar sofrasını ziyaret ederek, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, ramazan ayında iftar buluşmalarını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

        Büyükkılıç, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

        Büyükşehir olarak aile mantığı içerisinde sofralarını vatandaşlarla paylaştıklarını ifade eden Büyükkılıç, birlik ve beraberliği pekiştirmek için kente yayılan iftar sofralarında el ele verdiklerini anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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