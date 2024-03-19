Kayseri'de şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile şehit ve gazi aileleri ile iftar sofrasında buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir düğün salonundaki iftara, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Vali Gökmen Çiçek, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, katılımlarından dolayı şehit ve gazi ailelerine teşekkür etti.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Çanakkale'yi geçmek isteyen zihniyetin her zaman olacağını, fırsat vermemek gerektiğini belirtti.

Milletvekili Akar ise birlik ve beraberlikle aşılmayacak engelin olmadığını ifade etti.

Vali Çiçek de 1919'dan beri Çanakkale ruhu içerisinde milletin mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.