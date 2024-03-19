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        Büyükkılıç'tan elektrikli araç şarj istasyonunda yüzde 20 indirim müjdesi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:40
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        Büyükkılıç'tan elektrikli araç şarj istasyonunda yüzde 20 indirim müjdesi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin yüzde 51 ortak olduğu KCETAŞ'taki 5 şirket grubundan olan Hunat Enerji, K-Şarj markalı projeyi hayata geçirdi.

        Talas Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yanında gerçekleşen K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ile vatandaşlar katıldı.

        Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının her geçen gün arttığını, belediyenin de 18 metrelik yüzde yüz elektrikli 15 otobüs aldığını, toplam 21 çevreci, tasarruflu ve doğa dostu elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiklerini belirtti.

        Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için de talimat verdiğini aktaran Büyükkılıç, "Yurt dışında GES projeleri ile elektrik üretiliyor, altına da otoparklar konuluyor, şarj oluyor. Böyle bir süreç için talimatımı verdim, Millet Bahçesi içerisinde otoparklarımız üzerine hem GES'lerin yapılmasını hem de şarj ünitelerinin eklenmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

        K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun 35 milyon TL'lik yatırım olduğunu belirten Büyükkılıç, istasyonun KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

        Milletvekili Akar da hizmetlerle gurur duyduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından istasyon hizmete açıldı, katılımcılar istasyonda şarj edilen yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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