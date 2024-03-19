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        Kocasinan yapılan su sporları merkezinde şampiyon sporcular yetişecek

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı yanına yapılan su sporları tesisiyle şampiyon sporcular yetiştireceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:43
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        Kocasinan yapılan su sporları merkezinde şampiyon sporcular yetişecek
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı yanına yapılan su sporları tesisiyle şampiyon sporcular yetiştireceklerini belirtti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, vatandaşların günün yorgunluğundan kurtulmaları için sosyal mekanlar yaptıklarını, Yamula Barajı'ndaki Kuşçu bölgesinin de bunlardan biri olduğunu ifade etti..

        Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'da, motor tutkunları, bisikletseverler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kuşçu bölgesinde yaptığımız su sporları merkezimizin açılışına geri sayım başladı. Yamula Barajı'mızın hemen yanı başında bulunan tesisle gençlerimizin ve su sporlarına ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Kayseri'de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık. Yine ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bundan sonra böyle bir merkezle çok fazla organizasyonu Kuşçu'da yapmış olacağız. Su sporları merkeziyle şampiyon sporcular yetiştireceğiz."

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