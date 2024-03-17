Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Şarkıcı Metin Işık'ın karıştığı, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

        KAYSERİ'de5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık (57), eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın yargılandığı davada, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Metin Işık'ın karıştığı, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık (57), eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın yargılandığı davada, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeği ile kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalar ile yere düştüğü görüldü.

        Olay, 15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık eylül ayında tahliye edilirken, olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma hazırlandı.

        SAVCI, METİN IŞIK İLE EŞİ İÇİN BERAAT İSTEDİ

        Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Mustafa Işık'ın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapsini, Metin Işık ile Gülbahar Işık'ın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatini istedi. Savcı, Metin Işık'ın ayrıca 'silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        ATEŞ ETTİKTEN SONRA KANEPEYE SAKLAMIŞ

        Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeği ile kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalar ile yere düştüğü görüldü. Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerinin çıktığı anlar kaydedildi.

        TÜFEĞİ KONTROL EDİP, OĞLUNA VERMİŞ

        Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusu içine girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkartıp, bir süre bakıp, tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkartarak eline aldığı, bir süre kontrol edip, bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Diğer yandan Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa, sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Hayır ölmedim"
        "Hayır ölmedim"
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tıp dünyasının ilk merkezlerinden birine ismini veren Gevher Nesibe'yi canl...
        Tıp dünyasının ilk merkezlerinden birine ismini veren Gevher Nesibe'yi canl...
        Çolakbayrakdar'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi me...
        Çolakbayrakdar'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi me...
        Başkan Büyükkılıç'tan oda ve dernek ziyaretleri
        Başkan Büyükkılıç'tan oda ve dernek ziyaretleri
        Kayseri'de korunma ve bakım altında bulunan çocuklar yardım kolisi dağıttı
        Kayseri'de korunma ve bakım altında bulunan çocuklar yardım kolisi dağıttı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Kayseri'de fırında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelinin ifa...
        Kayseri'de fırında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelinin ifa...