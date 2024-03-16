Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:DeveliMurat Kocatürk
Hakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan Gül
Develi Belediyespor: Yusuf Bakır, Kolodinsky, Abreu, Abdullah Çam, Nikitin, Egecan Avcıl (Yasin Aydın, Metin Durmuş, Burak Çevik)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Berkay Yavuz, Danilov, Hakan Polat, Görkem Yazgan, Ömer Furkan Dur (Morales, Semih Çelik, Çağatay Durmuş)
Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 25-20
Süre: 103 dakika (23, 28, 28, 24)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.