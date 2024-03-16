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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:15
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan Gül

        Develi Belediyespor: Yusuf Bakır, Kolodinsky, Abreu, Abdullah Çam, Nikitin, Egecan Avcıl (Yasin Aydın, Metin Durmuş, Burak Çevik)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Berkay Yavuz, Danilov, Hakan Polat, Görkem Yazgan, Ömer Furkan Dur (Morales, Semih Çelik, Çağatay Durmuş)

        Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 25-20

        Süre: 103 dakika (23, 28, 28, 24)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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