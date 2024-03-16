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        Kayseri'deki okullarda ramazan kolisi seferberliği

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ilk, ortaokul ve lisede öğrencilerin, idarecilerin, velilerin ve mahalledeki vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:40
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        Kayseri'deki okullarda ramazan kolisi seferberliği
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ilk, ortaokul ve lisede öğrencilerin, idarecilerin, velilerin ve mahalledeki vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi hazırlanıyor.

        "Ramazan paylaşmaktır" sloganıyla okul idarecileri ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle imkanı olan ailelerden kimi iaşe kolisiyle kimi ise evinden getirdiği gıda ürünleriyle kampanyaya katılıyor.

        Ayçiçek yağı, kahvaltılık, kuru gıda, çay, şeker, un gibi ürünler okulların sığınaklarında öğrenci ve öğretmenler tarafından paketlenip, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Merkez ilçelerden Kocasinan'da yaklaşık 1000, Melikgazi'de 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

        Hoca Yusuf Erdem Ortaokulundaki yardım kolisi hazırlama etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AA muhabirine, ramazan ayının bolluk, bereket ayı olduğunu, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en üst düzeyde yaşandığını söyledi.

        Bu düşünceyle eğitim kurumlarında öğretmen ve öğrencilerin de çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirten Karaköse, "Bu okulumuzda da bu çerçevede velilerimiz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz iş birliği yapmışlar, iaşe paketleri hazırlamışlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu tutum, bizi millet olarak daha güçlü yapıyor." diye konuştu.

        Kolilerin taşınmasında görev yapan 7. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Kuş da öğretmenlerinin bilgilendirmesiyle kampanyada yer aldıklarını, paylaşmanın önemli olduğunu dile getirdi.

        Öğrenci Umut Taha Öktem ise arkadaşları ve öğretmenleriyle kolileri hazırladıklarını, birilerine yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Kampanyaya katılan okullardan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu Müdürü Orhan Akçakaya da öğrencilerin ramazanın ruhunu anlaması için okul olarak birkaç yıldır iaşe yardım kampanyası düzenlediklerini kaydetti.

        Getirilen gıda ürünlerini okulun deposunda kolilediklerini anlatan Akçakaya, "Burada toplanan ürünleri velilerimiz ve hayırsever mahallelimiz getiriyor. Biz bunları gruplandırıp ailelere ulaştırıyoruz. Başta rehber öğretmenlerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize, yardımcı hizmetlilerimize ve destek veren mahalleliye teşekkür ediyoruz. Un, pirinç, tuz, yağ, makarna, şeker gibi mutfakta olan bazı temel gıdaları bulundurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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