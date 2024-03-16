Yolda bulduğu 1980 paundu polise teslim etti

Vatandaş, bulduğu parayı polis merkezine getirdi. Aynı gün başka bir kişi de parasını kaybettiği şikayetiyle polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir kişi yolda 1980 paunt (yaklaşık 81 bin lira) buldu.

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