Mahkumun öldüğü kazada, cezaevi nakil aracının sürücüsü hakkında hazırlanan iddianame iade edildi

KAYSERİ'de cezaevi nakil aracının şarampole devrildiği, mahkum Abdullah Kaynar'ın (24) öldüğü, 7'si askeri personel, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücü Hakan K. (35) hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, bilirkişi raporunda araçta ağır mekanik ve donanım eksikliği bulunduğu gerekçesiyle, raporda bahsi geçen eksikliklerde sorumlu olan kişi ya da kişilerin tespiti için savcılığa geri iade edildi.

Kaza, geçen yıl 30 Nisan'da öğle saatlerinde Kayseri-Malatya kara yolunun 106'ncı kilometresi Yukarıkızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 23 HK 538 plakalı cezaevi nakil aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 ay önce Şırnak'ta babasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde olan mahkum Abdullah Kaynar hayatını kaybetti, 7'si askeri personel, 12 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken; gözaltına alınan sürücü Hakan K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ARAÇTA YAZ LASTİKLERİ VARDI'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; sürücü Hakan K. hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen ve İstanbul'a gittiklerini söyleyen Hakan K., "Yazyurdu'nda mola verdikten sonra arabayı ben kullanmaya başladım. Araçta yaz lastikleri vardı, aşırı kar yağıyordu. Yoldaki karlar temizlenmemişti, yolda karla karışık su tabakası vardı. Hızımı 80'e kadar düşürdüm. Hem sağdan hem soldan rüzgar vurdu. Orta refüje savruldum. Soldan rüzgar vurdu, aracı toparlayamadım. Ön camını kırıp, dışarı çıktık. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Hava şartları ve elimde olmayan sebeplerden dolayı olay meydana geldi" dedi.

SAVCILIĞA YENİDEN GÖNDERİLDİ

İddianamenin geldiği Ağır Ceza Mahkemesi dosyada yaptığı incelemede, iddianamede yer alan bilirkişi raporunda kazaya karışan cezaevi nakil aracında ağır mekanik ve donanım eksikliğinin bulunduğuna dair görüş bildirilmesi sonrası, bahsi geçen rapordaki yer alan eksikliklerden sorumlu kişi ya da kişilerin tespiti, varsa bunların soruşturmaya dahil edilmesini talep ederek, dosyayı yeniden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.