Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de fırında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren ve kendisi de yaralanan şüpheli ifadesinde, bacağına kurşun isabet edince can havliyle silahını ateşlediğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de fırında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelinin ifadesine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren ve kendisi de yaralanan şüpheli ifadesinde, bacağına kurşun isabet edince can havliyle silahını ateşlediğini öne sürdü.

        Melikgazi ilçesinde fırında çıkan ve O.T'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan L.T, savcılıktaki ifadesinde, olaydan bir gün önce O.T'nin oğlu ile tartıştıklarını savundu.

        Kendisini tanımayan maktulü olay günü fırında gördüğünü belirten L.T, "Olay günü fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. Silahını görünce kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma kurşun isabet edince can havliyle silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu." ifadelerini kullandı.

        Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında, 4 Mart'ta, O.T. ile L.T. arasında silahlı kavga çıkmış, olayda O.T. hayatını kaybederken yaralanan L.T, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Yolda bulduğu 1980 paundu polise teslim etti
        Yolda bulduğu 1980 paundu polise teslim etti
        Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı KANGURU
        Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı KANGURU
        Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı ortaklarının Hacılar teşkilatlarına z...
        Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı ortaklarının Hacılar teşkilatlarına z...
        Mahkumun öldüğü kazada, cezaevi nakil aracının sürücüsü hakkında hazırlanan...
        Mahkumun öldüğü kazada, cezaevi nakil aracının sürücüsü hakkında hazırlanan...
        Kayseri'deki okullarda ramazan kolisi seferberliği
        Kayseri'deki okullarda ramazan kolisi seferberliği
        İş yerindeki kavgada oto yıkamacıyI öldüren fırıncı: Her şey bir anda oldu
        İş yerindeki kavgada oto yıkamacıyI öldüren fırıncı: Her şey bir anda oldu