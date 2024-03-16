Kayseri'de fırında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren ve kendisi de yaralanan şüpheli ifadesinde, bacağına kurşun isabet edince can havliyle silahını ateşlediğini öne sürdü.

Melikgazi ilçesinde fırında çıkan ve O.T'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan L.T, savcılıktaki ifadesinde, olaydan bir gün önce O.T'nin oğlu ile tartıştıklarını savundu.

Kendisini tanımayan maktulü olay günü fırında gördüğünü belirten L.T, "Olay günü fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. Silahını görünce kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma kurşun isabet edince can havliyle silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında, 4 Mart'ta, O.T. ile L.T. arasında silahlı kavga çıkmış, olayda O.T. hayatını kaybederken yaralanan L.T, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.