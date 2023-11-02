Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor-Iğdır FK maçının ardından

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'un yenilmeme alışkanlığını kazandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 23:59 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor-Iğdır FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'un yenilmeme alışkanlığını kazandığını söyledi.

        Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0 yenerek 4. tura yükseldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Galibiyet sevinci yaşatan futbolcu ve teknik heyeti tebrik eden Çamlı, "Transfer yasağı kalktıktan sonra takıma aldığımız arkadaşların adaptasyon sürecinin tamamlanıyor olması ve takıma artık ciddi katkı sağlıyor olduğunu görebiliyor olmamız beni en çok sevindiriyor. Zaten iyi bir takımımız var elimizde. Şimdi onlarında katkılarıyla bu takım daha iyi yerlere gidecek." diye konuştu.

        Kayserispor'un bir maç daha kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan Çamlı, iyi bir takım kurduklarını anlattı.

        Takımın daha iyi yerlere geleceğini belirten Çamlı, "Benim en çok sevindiğim, Kayserispor yenilmeme alışkanlığını kazandı. Ben onu daha çok önemsiyorum. Hoca ve çocukları tebrik ediyorum." dedi.

        Çamlı, pazartesi günü oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına motive olmaları gerektiğini ve tüm taraftarları stada beklediklerini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Kayserispor - Iğdır FK: 4-0
        Kayserispor - Iğdır FK: 4-0
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de 2 köpeği tüfekle vuran zanlı yakalandı
        Kayseri'de 2 köpeği tüfekle vuran zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladı
        Kayseri'de bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladı
        Tartıştığı kardeşini bıçakladı
        Tartıştığı kardeşini bıçakladı