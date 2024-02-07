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        Şehit İsmet Eraslan'ın ismi tedavi gördüğü hastane odasına verildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu yaralanan ve 29 Temmuz 2023'te hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın adı, tedavi gördüğü odaya verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:32
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        Şehit İsmet Eraslan'ın ismi tedavi gördüğü hastane odasına verildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu yaralanan ve 29 Temmuz 2023'te hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın adı, tedavi gördüğü odaya verildi.

        Erciyes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Eraslan'ın, bombalı saldırıda yaralandıktan sonra 5 yıl tedavi gördüğü ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi gördüğü oda, Kayseri Valiliğince yeniden tefriş edildi.

        Şehit Eraslan'ın adının verildiği odanın açılışı için düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, dekan yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve başhekim yardımcıları, şehit İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ve babası İlhan Eraslan katıldı.

        Törende konuşan Vali Çiçek, şehit Eraslan'ın hem gazilik hem de şehitlik mertebesine ulaştığını belirtti.

        Şehidin 5 yıl boyunca tedavisinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çiçek, "Hemşire arkadaşlarımız şehidimize bir bacı, doktorlarımız kardeş, arkadaş, abi oldular. Ben de kendisini ziyaret etmiştim. Kendisine güç vermek için geldiğimizde, kendisinden güç alıp çıkmıştım bu kapıdan." ifadelerini kullandı.

        Anne Özlem Eraslan ise ilgi ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve tüm Tıp Fakültesi Hastaneleri çalışanlarına teşekkür ederek, oğlu için helallik istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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