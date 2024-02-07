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        Kayseri'de teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon lira destek

        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, TEKNOFEST'e katılarak yerli ve milli teknolojilere katkı sağlamak isteyen ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 2,5 milyon lira destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:35
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        Kayseri'de teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon lira destek
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, TEKNOFEST'e katılarak yerli ve milli teknolojilere katkı sağlamak isteyen ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 2,5 milyon lira destek verecek.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, TEKNOFEST'e katılacak takımların 15 Mart'a kadar belediyeye başvuru yapması gerektiğini belirtti.

        Bu yıl Kayseri'den TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2,5 milyon lira destek vereceklerini aktaran Palancıoğlu, "2 yıldır TEKNOFEST kapsamında teknoloji üreten ve geliştiren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine muazzam bir destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. 2022 yılında 33 takıma 1 milyon lira, geçen yıl da 20 projeye 1,5 milyon lira destek verdik. Bu sene Türkiye Yüzyılı'nda 2,5 milyon lira destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Palancıoğlu, İHA ve SİHA'lar ile her türlü teknolojiyi geliştirecek projelere her zaman destek olmaya devam edeceklerini aktardı.

        Kayseri ve Türkiye'nin gelişmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Biz de bu kapsamda Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimiz teknoloji geliştirsin ve başarılı olsun diye her türlü desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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