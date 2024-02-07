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        1 mahkumun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

        KAYSERİ'de cezaevi nakil aracının şarampole devrildiği, mahkum Abdullah Kaynar'ın (24) hayatını kaybettiği, 7'si askeri personel 12 kişinin yaralandığı kazada sürücü Hakan K. (35) hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:50
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        1 mahkumun öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
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        KAYSERİ'de cezaevi nakil aracının şarampole devrildiği, mahkum Abdullah Kaynar'ın (24) hayatını kaybettiği, 7'si askeri personel 12 kişinin yaralandığı kazada sürücü Hakan K. (35) hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaza, geçen yıl 30 Nisan'da öğle saatlerinde Kayseri- Malatya kara yolunun 106'ncı kilometresi Yukarıkızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 23 HK 538 plakalı cezaevi nakil aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 ay önce Şırnak'ta babasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde olan mahkum Abdullah Kaynar hayatını kaybetti, 7'si askeri personel, 12 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken; gözaltına alınan sürücü Hakan K. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; sürücü Hakan K. hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        'ARAÇTA YAZ LASTİKLERİ VARDI'

        İddianamede ifadesine yer verilen ve İstanbul'a gittiklerini söyleyen Hakan K., "Yazyurdu'nda mola verdikten sonra arabayı ben kullanmaya başladım. Araçta yaz lastikleri vardı, aşırı kar yağıyordu. Yoldaki karlar temizlenmemişti, yolda karla karışık su tabakası vardı. Hızımı 80'e kadar düşürdüm. Hem sağdan hem soldan rüzgar vurdu. Orta refüje savruldum. Soldan rüzgar vurdu, aracı toparlayamadım. Ön camını kırıp, dışarı çıktık. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Hava şartları ve elimde olmayan sebeplerden dolayı olay meydana geldi" dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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