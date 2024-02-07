AGÜ'de uygulamalı toprak yapım teknikleri eğitimi verildi

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) çevre illerle deprem bölgesindeki üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümü öğrencilerine yönelik uygulamalı toprak yapım teknikleri eğitimi gerçekleştirildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Gelenekten Geleceğe: Toprak Yapım Teknikleri Uygulamalı Eğitimleri" Sümer Kampüsü'nde yapıldı.

Cam, seramik ve toprak sanatçısı ile akademisyenler tarafından verilen eğitime, çevre illerdeki ve deprem bölgesindeki çeşitli üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümlerinden lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Eğitimde, üniversite öğrencilerine toprak bazlı yapı malzemeleri, malzemelerin kullanımı ve uygulama teknikleri anlatıldı.

Türkiye'de geleneksel toprak yapım tekniklerinden sıkıştırılmış toprak, kerpiç tuğla ve toprak sıva teknikleri ile koruma, tasarım ve yapı bilgisi alanlarında önce teorik bilgilerin verildiği ve 6 gün süren eğitimde daha sonra öğrencilere uygulama yaptırıldı.