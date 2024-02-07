Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini yaparak acil ihtiyaçları gidermiş olacağız.

Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Demokrasi ve kalkınma adımlarının en güzel örneklerini hayata geçirmeye özen gösterdik. Devleti yönetimi tecrübesiyle öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratle yürümesini sağladık.

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Aramıza kimseyi sokmamamız, basireti bırakmamamız gerekiyor. Çok mübarek olan bu şehir aynı zamanda içinde pek çok zorlukları barındıran bir yapıya sahip. Biz sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden şehrin hep ileri gitmesi için ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettik.

Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, kendi ajandaları, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz, elbette hatalarımız çıkabilir. İhlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez.

Pek çok aday adayı arasından şehrimize en iyi hizmeti yapacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık. Artık hepimize düşen görev, önce adaylarımızın seçilmesini ardından şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır.

Geçmişte bizimle yürüyüp yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bizim bu tür tartışmalarla ne zamanımız ne enerjimiz var. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele şehrimize eser kazandırmaksa, milletimize hizmet etmekse üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz.

Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamka, adımlarını atmaktır.