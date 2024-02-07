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        Büyükkılıç, depremzedelerle bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayıp kentte misafir olan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:08
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        Büyükkılıç, depremzedelerle bir araya geldi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayıp kentte misafir olan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin birinci yılında bir restoranda gerçekleşen buluşmada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Tek tek masaları dolaşıp depremzedelerle sohbet eden, talep ve önerilerini öğrenen Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada depremzedelerin başlarının tacı olduğunu belirtti.

        Kahramanmaraş ile et, tırnak gibi olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "50 bine yakın kardeşimiz burada misafirimiz oldu, başımızın tacı oldu, evlerimizin bereketi oldu. Kurumlarımızın hizmet vermesine vesile oldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza, başta Valimiz olmak üzere teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah çekemeyeceğimiz yükü yüklemesin. Bir belediye başkanından öte bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz, bir büyüğünüz, bir dostunuz, bir gönül insanınız var. Her zaman kapımız açık. Ekiplerimizle sizlerin hizmetkarıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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