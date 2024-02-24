Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da öğrencilerin projesi bölge sergisine katılacak

        Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin TÜBİKAT 2204-A destekli projesi bölge sergisine davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan'da öğrencilerin projesi bölge sergisine katılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin TÜBİKAT 2204-A destekli projesi bölge sergisine davet edildi.

        İklim değişikliğinin şeker pancarı üretimine etkisinin araştırıldığı proje ön elemeleri geçerek ilde birinci, bölge düzeyinde ikinci oldu.

        Proje, 4-7 Mart'ta Aksaray'daki sergiye katılacak.

        Okul Müdürü Engür Kızılkaya'nın desteği, biyoloji öğretmeni Adalet Işın Kayabaşı öncülüğünde hazırlanan proje, 717 proje içinde ön elemeleri geçen 103 proje arasında birinci, bölge düzeyinde ikinci olup, bölge sergisine davet edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri merkezli 10 ilde 'Sibergöz-22' operasyonu; 14 tutuklama
        Kayseri merkezli 10 ilde 'Sibergöz-22' operasyonu; 14 tutuklama
        Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakal...
        Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakal...
        Bakan Özhaseki: Oyun kurucu ülkeler arasındayız
        Bakan Özhaseki: Oyun kurucu ülkeler arasındayız
        Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bakan Özhaseki'den sanayici ve iş insanlarına "karbon ayak izi" uyarısı:
        Bakan Özhaseki'den sanayici ve iş insanlarına "karbon ayak izi" uyarısı: