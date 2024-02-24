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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:48
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı

        Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, İgor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enis Ali Ay, Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Nikitin Sergey, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat Bardia, Uğur Kılınç, Seganov Georgi, Emin Gök, Uriarte Mestreosm (Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndes, İrfan Çetinkaya, Çağatay Kır Zeka, Ali İhsan Heper)

        Setler: 25-23, 29-31, 25-17, 25-19

        Süre: 132 dakika (32,50, 29,25)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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