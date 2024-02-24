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        Kayserispor - Ankaragücü: 3-2

        STAT: RHG Enertürk Enerji HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı, Erdem Mertoğlu KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Boa Morte, Nazon (Dk. 81 Bahoken) ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Atakan Çankaya, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Pedrinho, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Chatzigiovanis (Dk. 66 Renaldo), Sowe (Dk. 86 Bajic) GOLLER: Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk 90+3 Mane (Kayserispor) - Dk. 45 Bassogog , Dk. 45+4 Chatzigiovanis (Ankaragücü) SARI KARTLAR: Arif Kocaman, Boa Morte, Ramazan Civelek (Kayserispor) - Sowe, Atakan Çankaya, Radakovic (Ankaragücü) Süper Lig'in 27'nci haftasında Kayserispor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta sahasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Kayseri ekibi Burak Yılmaz yönetimindeki 5'inci maçında da mağlup olmadı. 45'inci dakikada Ankaragücü öne geçti. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Bassogog, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalkarken, VAR'da yapılan inceleme sonrasında ağlara giden top gol değer kazandı: 0-1. 45+4'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Chatzigiovanis, sol çaprazdan ceza sahasına girip altıpasın hemen dışında müsait durumdaki Efkan'ı gördü. Efkan bekletmeden yaptığı vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 53'üncü dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı, çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelip pasını Nazon'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2. 61'inci dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı. 62'nci dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Bahadır'dan seke topa yere düşerken vuran Jeanvier'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. 86'ncı dakikada Kartal Kayra'nın sert şutunda Ankaragücü savunmasından seken top kaleci Bahadır'da kaldı. 90+3'üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın yaptığı ortaya Mane, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2. Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:57
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        Kayserispor - Ankaragücü: 3-2
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        STAT: RHG Enertürk Enerji HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı, Erdem Mertoğlu KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Boa Morte, Nazon (Dk. 81 Bahoken) ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Atakan Çankaya, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Pedrinho, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Chatzigiovanis (Dk. 66 Renaldo), Sowe (Dk. 86 Bajic) GOLLER: Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk 90+3 Mane (Kayserispor) - Dk. 45 Bassogog , Dk. 45+4 Chatzigiovanis (Ankaragücü) SARI KARTLAR: Arif Kocaman, Boa Morte, Ramazan Civelek (Kayserispor) - Sowe, Atakan Çankaya, Radakovic (Ankaragücü) Süper Lig'in 27'nci haftasında Kayserispor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta sahasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Kayseri ekibi Burak Yılmaz yönetimindeki 5'inci maçında da mağlup olmadı. 45'inci dakikada Ankaragücü öne geçti. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Bassogog, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalkarken, VAR'da yapılan inceleme sonrasında ağlara giden top gol değer kazandı: 0-1. 45+4'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Chatzigiovanis, sol çaprazdan ceza sahasına girip altıpasın hemen dışında müsait durumdaki Efkan'ı gördü. Efkan bekletmeden yaptığı vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 53'üncü dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı, çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelip pasını Nazon'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2. 61'inci dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı. 62'nci dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Bahadır'dan seke topa yere düşerken vuran Jeanvier'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. 86'ncı dakikada Kartal Kayra'nın sert şutunda Ankaragücü savunmasından seken top kaleci Bahadır'da kaldı. 90+3'üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın yaptığı ortaya Mane, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2. Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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