Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 75 Katango), Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, (Dk.78 Görkem Sağlam) Cardoso, Benes, Furkan Soyalp (Dk.45 Onugkha), Mendes (Dk. 55 Makarov), Chalov
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk.76 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan (Dk.76 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 61 Babicka), Tiago Çukur ( Dk. 67 Johnson)
Gol: Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor)
Kırmızı Kart: Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 89 Chalov, Dk. 89 Cardaso (Zecorner Kayserispor)
