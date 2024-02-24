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        Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından

        Süper Lig'in 27'nci haftasında Kayserispor sahasında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İnanılmaz bir geri dönüşe imza attıklarını ifade eden Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Oyuncularımız bu galibiyeti hak ettiler ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıya baktığımız zaman çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kapalı bir oyun oldu. İki tarafta çok fazla fırsat yakalayamadı. Ne yazık ki ilk yarının sonlarına doğru konsantrasyon eksikliğinden dolayı 2 gol yedik. Rakip tarafından bir nevi cezalandırıldık. Evinizde 2-0 geriye düşmek hiçbir zaman kolay bir durum değil. Ama, ikinci yarının başında 3 oyuncu değiştirerek biraz risk aldık. Oyunun ritmini de değiştirerek, onları zorladık. Gollerin dışında da fırsatlarımız vardı. Rakibin kontrataklarda iyi olduklarını bildiğimiz için onları da iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Bütün oyuncularımızın sahaya çok önemli bir karakter koyduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir mantalitemiz var. Onların hepsini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu enerjiyi ve sahada gösterdiğimiz bu mücadeleyi devam ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. EMRE BELÖZOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIM Bu akşam başkan İsmail Mert Fırat ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bence, Ankaragücü taraftarı da camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Bu akşam sayın başkanımızla konuşup gereğini yerine getireceğim, yapacağım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Hari Vukas'ın açıklamaları - Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:39
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        Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Süper Lig'in 27'nci haftasında Kayserispor sahasında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İnanılmaz bir geri dönüşe imza attıklarını ifade eden Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Oyuncularımız bu galibiyeti hak ettiler ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıya baktığımız zaman çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kapalı bir oyun oldu. İki tarafta çok fazla fırsat yakalayamadı. Ne yazık ki ilk yarının sonlarına doğru konsantrasyon eksikliğinden dolayı 2 gol yedik. Rakip tarafından bir nevi cezalandırıldık. Evinizde 2-0 geriye düşmek hiçbir zaman kolay bir durum değil. Ama, ikinci yarının başında 3 oyuncu değiştirerek biraz risk aldık. Oyunun ritmini de değiştirerek, onları zorladık. Gollerin dışında da fırsatlarımız vardı. Rakibin kontrataklarda iyi olduklarını bildiğimiz için onları da iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Bütün oyuncularımızın sahaya çok önemli bir karakter koyduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir mantalitemiz var. Onların hepsini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu enerjiyi ve sahada gösterdiğimiz bu mücadeleyi devam ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. EMRE BELÖZOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIM Bu akşam başkan İsmail Mert Fırat ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bence, Ankaragücü taraftarı da camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Bu akşam sayın başkanımızla konuşup gereğini yerine getireceğim, yapacağım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Hari Vukas'ın açıklamaları - Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

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