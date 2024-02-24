Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Jeanvier, Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Bourabia, Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Morte, Nazon (Dk. 80 Bahoken)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis (Dk. 66 Cephas), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Moreira, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Sowe (Dk. 87 Bajic)
Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk. 90+3 Mane (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 65 Radakovic (MKE Ankaragücü)
KAYSERİ
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