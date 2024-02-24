Başkan Büyükkılıç, ekibiyle proje ve çalışmaları değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında ekibiyle proje ve çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ekibine teşekkür ederek, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kayseri'de birlik ve beraberliğin her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu arada Ankara’dan misafirlerimiz de çok şükür eksik olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanımızı Kayseri’mizde ağırladık. Tarım ve Orman Bakanımızı da ağırladık. Paydaşlarımızla görüşme fırsatı elde ettik. Üreticilerimizin gönlünde taht kurdu. Hem de Kayseri’mizin beklentilerine cevap verecek projelerin konuşulmasına fırsat vermiş oldu. Ayrıca, Kayseri’mizin her noktasında emeği olan ve tabi ki en önemli bakanlıklardan da biri olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da Kayseri’mizdeydi. İş adamlarımızla, yatırımcılarımızla, gururumuz olan hemşehrilerimizle bir araya geldik."