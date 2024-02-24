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        Bakan Özhaseki: Okyanus ötesindeki ülke terör örgütlerini besliyor

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya PKK, IŞİD, FETÖ ve DHKP-C gibi, sol sağ gibi gözükür ya, emin olun hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke, bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. 'Türkiye'yi bölün, parçalayın, zayıflatın' diyor, büyük büyük belaları başımıza açıyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'deki programının ikinci gününde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Dr. Rasime Erkan Anaokulu ile Keriman Erkan İlkokulu'nun açılışına katıldı. Muhalefet partilerinin belediye yönetimlerini değerlendiren Bakan Özhaseki, "Koca koca milyonlarca nüfusu olan şehirlerin belediye başkanlarına vatandaş 'Ne yaptınız?' diye soruyor. 'Biz sana yetki verdik. Mühür verdik. Sen de 5 sene boyunca orada oturdun. Ne yaptın kardeşim? Bizim derdimizle dertlendin mi? Güzel işler yaptın mı? O bütçeyi çarçur mu ettin? Yani algı operasyonları çekerek ajanslara paraları döküp beni parlatın diyerek mi gezdin? Yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı? Ne yazık ki son dönemde yaşanan bir belediye başkanlığı anlayışının da Türkiye'de yaygınlaştığını görmek üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar. Troller ordusu tutuyorlar. Akşama kadar klavye kahramanları 1-2 duble de atıyor. Karşı tarafta kim konuştu? 'Sövün buna' diyorlar, hücum ediyorlar. Seçimlerden sonra bu ortaya çıktı? Başında kim var? O da belli oldu. Yerleri de belli oldu. Tespit edildi. Ya ne kadar acı bir şey bu. Bu millet size yetki ve oy veriyor. Bu millet size kocaman bir bütçe ve mühür veriyor. Hizmet edin diye bundan daha güzel bir şey olabilir mi" ifadelerini kullandı. 'HER GÜZELLİK EĞİTİMLE GELİR' Eğitime yapılan yatırımın ayrı anlam taşıdığına vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Eğitim her işin başıdır. Eğitim olunca toplumda iyilik de kalkınma da refah da nezaket de zarafet de kibarlık da temizlik de olur. Emin olun her güzellik eğitimle gelir. Eğer cahillik olursa, eğitim olmazsa, kabalık da olur, kirlilik de olur, pasaklılık da olur. İslami anlayış bile çok geri olur. O yüzden eğitimin faydası başkadır. Bugün Türkiye için, bambaşka ortamlara doğru gidiyor. Çok şükür biz de kendi iktidarımız döneminde eğitime çok önem verdik. 2003 yılında eğitime ayrılan bütçe 10 milyar civarındayken, bu sene itibarıyla 656 milyardı. Herhalde ek bütçelerle 1 trilyonu buldu. Yani eğitime ayrılan bütçe aslında bizim hükümetler döneminde en zirve noktalara kadar ulaştı. Geçen sene çocuklarımıza 197milyon kitap dağıtıldı. Çok şükür. Ayrıca, bir taraftan da okullar ve kütüphaneler açmaya devam ediyoruz. İnşallah bu iyilik devam eder" ifadelerini kullandı. 'ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM' Türkiye'nin birçok yönden saldırıya uğradığını söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "İnancımızdan, tarihte üstlendiğimiz misyondan, bulunduğumuz konumdan, Müslüman Türk milleti olmamızdan dolayı bize karşıtlıklar çok fazla. Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya PKK, IŞİD, FETÖ ve DHKP-C gibi, sol sağ gibi gözükür ya, emin olun hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. 'Türkiye'yi bölün, parçalayın, zayıflatın' diyor. Büyük büyük belaları başımıza açıyor. Gezi olaylarıyla başlayan, masum gençlik hareketi gibiyken üçüncü günden itibaren olay evirildi. Hükümet devirme operasyonlarına döndü. Örgütler ortaya çıktı. Çukur eylemleriyle paçavraları bayrak diye çekip, 'Burada biz öz yönetim ilan ettik' diye çapulcular çıktı. Ne demek bu? Bunun manası 'Ayrı devlet ilan ediyoruz' demektir. İhtilal denemeleri çıktı, hukukçular ellerinde bildiriler okuyarak hükümet devirme operasyonu yaptılar. Hepsinin arkasına bakıyorsunuz emin olun o baştaki okyanus ötesindeki ülke ve onun yanındaki yardakçısı AB'deki bize dost gibi gözüken ülkeler. Böyle olunca bizim çok çalışmamız lazım. Hep birlikte hareket lazım. Ufak tefek ayrılıklara aldırış etmemek lazım."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:08
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        Bakan Özhaseki: Okyanus ötesindeki ülke terör örgütlerini besliyor
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya PKK, IŞİD, FETÖ ve DHKP-C gibi, sol sağ gibi gözükür ya, emin olun hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke, bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. 'Türkiye'yi bölün, parçalayın, zayıflatın' diyor, büyük büyük belaları başımıza açıyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'deki programının ikinci gününde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Dr. Rasime Erkan Anaokulu ile Keriman Erkan İlkokulu'nun açılışına katıldı. Muhalefet partilerinin belediye yönetimlerini değerlendiren Bakan Özhaseki, "Koca koca milyonlarca nüfusu olan şehirlerin belediye başkanlarına vatandaş 'Ne yaptınız?' diye soruyor. 'Biz sana yetki verdik. Mühür verdik. Sen de 5 sene boyunca orada oturdun. Ne yaptın kardeşim? Bizim derdimizle dertlendin mi? Güzel işler yaptın mı? O bütçeyi çarçur mu ettin? Yani algı operasyonları çekerek ajanslara paraları döküp beni parlatın diyerek mi gezdin? Yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı? Ne yazık ki son dönemde yaşanan bir belediye başkanlığı anlayışının da Türkiye'de yaygınlaştığını görmek üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar. Troller ordusu tutuyorlar. Akşama kadar klavye kahramanları 1-2 duble de atıyor. Karşı tarafta kim konuştu? 'Sövün buna' diyorlar, hücum ediyorlar. Seçimlerden sonra bu ortaya çıktı? Başında kim var? O da belli oldu. Yerleri de belli oldu. Tespit edildi. Ya ne kadar acı bir şey bu. Bu millet size yetki ve oy veriyor. Bu millet size kocaman bir bütçe ve mühür veriyor. Hizmet edin diye bundan daha güzel bir şey olabilir mi" ifadelerini kullandı. 'HER GÜZELLİK EĞİTİMLE GELİR' Eğitime yapılan yatırımın ayrı anlam taşıdığına vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Eğitim her işin başıdır. Eğitim olunca toplumda iyilik de kalkınma da refah da nezaket de zarafet de kibarlık da temizlik de olur. Emin olun her güzellik eğitimle gelir. Eğer cahillik olursa, eğitim olmazsa, kabalık da olur, kirlilik de olur, pasaklılık da olur. İslami anlayış bile çok geri olur. O yüzden eğitimin faydası başkadır. Bugün Türkiye için, bambaşka ortamlara doğru gidiyor. Çok şükür biz de kendi iktidarımız döneminde eğitime çok önem verdik. 2003 yılında eğitime ayrılan bütçe 10 milyar civarındayken, bu sene itibarıyla 656 milyardı. Herhalde ek bütçelerle 1 trilyonu buldu. Yani eğitime ayrılan bütçe aslında bizim hükümetler döneminde en zirve noktalara kadar ulaştı. Geçen sene çocuklarımıza 197milyon kitap dağıtıldı. Çok şükür. Ayrıca, bir taraftan da okullar ve kütüphaneler açmaya devam ediyoruz. İnşallah bu iyilik devam eder” ifadelerini kullandı. 'ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM' Türkiye’nin birçok yönden saldırıya uğradığını söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "İnancımızdan, tarihte üstlendiğimiz misyondan, bulunduğumuz konumdan, Müslüman Türk milleti olmamızdan dolayı bize karşıtlıklar çok fazla. Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya PKK, IŞİD, FETÖ ve DHKP-C gibi, sol sağ gibi gözükür ya, emin olun hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. 'Türkiye'yi bölün, parçalayın, zayıflatın' diyor. Büyük büyük belaları başımıza açıyor. Gezi olaylarıyla başlayan, masum gençlik hareketi gibiyken üçüncü günden itibaren olay evirildi. Hükümet devirme operasyonlarına döndü. Örgütler ortaya çıktı. Çukur eylemleriyle paçavraları bayrak diye çekip, 'Burada biz öz yönetim ilan ettik' diye çapulcular çıktı. Ne demek bu? Bunun manası 'Ayrı devlet ilan ediyoruz' demektir. İhtilal denemeleri çıktı, hukukçular ellerinde bildiriler okuyarak hükümet devirme operasyonu yaptılar. Hepsinin arkasına bakıyorsunuz emin olun o baştaki okyanus ötesindeki ülke ve onun yanındaki yardakçısı AB'deki bize dost gibi gözüken ülkeler. Böyle olunca bizim çok çalışmamız lazım. Hep birlikte hareket lazım. Ufak tefek ayrılıklara aldırış etmemek lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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