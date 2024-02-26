Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yeni projelerini tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlediği basın toplantısında yeni projelerini tanıttı.

Büyükkılıç, bir otelde düzenlenen "Yeni 5 Yıl Projeleri Sunum Toplantısı"nda, Kayseri için hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Merkez ve ilçeler için yapılacak olan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "Huzur şehri Kayseri'mizi daha iyi noktaya taşıma adına hep beraber merkezini imar ve ihya ederek taşrasını da ihmal etmeyerek yol alma yönünde irade göstermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. O açıdan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle yol alacağız." dedi.

Seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını ve huzur içerisinde sonuçlanmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, "Bugüne kadar gerek şahsımda gerekse diğer belediye başkanı kardeşlerime bizleri sevip, seçip, güvenen, oylarıyla sahiplenen hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Kayseri'mize bugüne kadar belediyecilik anlamında ve diğer hizmetlerle ilgili emeği geçen, katkısı olan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükkılıç, 2019 yılından bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri proje ve hizmetleri hatırlattı.

Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçelerle bir anlam ifade ettiklerini anlatan Büyükkılıç, "16 ilçe belediye başkanımızı da bağrıma basıyorum. Yaptıklarımız var, yapacaklarımızı da paylaşacağız. Yaptıklarımızdan sırf büyükşehrin 430 civarında yapmış olduğu büyük projeler var. Saedece bu sene 153 büyük projeyi hayata geçirdiğimizin farkındayım. Bir demet sunacağız, bir çiçek demeti gibi bazı projelerimizi paylaşarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, ayrıca akıllı şehircilik bağlamında tramvay hatlarında yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini, akıllı kartlarla "gittiğin kadar öde" projesini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Park et-Devam et uygulamasını da gerçekleştireceklerini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri'de kolay, konforlu, güvenli ve akıcı bir trafik hizmeti sağlayacaklarını belirtti.

Yeni dönemdeki kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Büyükkılıç, alzheimer hastası olan vatandaşların ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Yeni dönemde çocuklar için okullarına beslenme desteği sunacaklarını anlatan Büyükkılıç, emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerle emeklileri buluşturmak amacıyla Emekli Evi kuracaklarını kaydetti.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve ilçe belediye başkanları katıldı.