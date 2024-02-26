KASKİ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (BGYS) aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı "ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi" sertifikasının sahibi oldu.

KASKİ'nin aldığı belge, yürütülen donanım bakım, teknik destek ve geliştirme, yazılım geliştirme-destek, ağ yönetimi, internet sayfası ve yönetimi, e-posta, sistem odası ve sunucu yönetimi gibi çeşitli hizmetleri kapsıyor.

BGYS ile bilişim sistemlerinin kişilere bağımlı olmaksızın sistemli bir şekilde yönetilmesi gerçekleştirilirken, iş süreçlerinin sürekli olması, yasal gerekliliklerin yerine getirilerek uluslararası standartlara uygunluğu sağlandı.