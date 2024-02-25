Kayseri'de kanyonda bacağı kırılan vatandaşı ekipler kurtardı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki kanyonda yürüyüş yaparken düşüp bacağını kıran vatandaşı, ekipler kurtardı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki kanyonda yürüyüş yaparken düşüp bacağını kıran vatandaşı, ekipler kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen S.G'nin (50) bacağı kırıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.G. hastaneye götürüldü.
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