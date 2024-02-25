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        Kayseri'de kanyonda bacağı kırılan vatandaşı ekipler kurtardı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki kanyonda yürüyüş yaparken düşüp bacağını kıran vatandaşı, ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:46 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:58
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        Kayseri'de kanyonda bacağı kırılan vatandaşı ekipler kurtardı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki kanyonda yürüyüş yaparken düşüp bacağını kıran vatandaşı, ekipler kurtardı.

        Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen S.G'nin (50) bacağı kırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.G. hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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