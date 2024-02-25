Destici: Bu devlete nasıl hesap vereceksiniz BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "CHP Esenyurt'u PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partinin temsilcisine bıraktı. Aynı şeyi Mersin'de de yaptı. Buraları, PKK'nın uzantısı olan adaylar kazanırsa, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tecrübesiz Genel Başkanı Özgür Özel bunun hesabını bu millete, bu devlete nasıl vereceksiniz?" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin aday tanıtım toplantısı için Kayseri'ye geldi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Destici, gıda, ilaç ve savunma sanayinde Türkiye'nin kendine yeterli bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu coğrafyada eğer güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Doğu Türkistan haklı, Uygur Türkleri haklı. Vatanları işgal edilmiş. Soykırıma uğruyorlar. Aynı şey Filistin ve Gazze için de geçerli. Peki dur diyebilen var mı? yok. Ama Türkiye'nin elinde ilk uçuşunu yapan KAAN var. Eğer daha önceden bunlara sahip olsaydı, kendi yeni nesil savaş uçaklarına sahip olsaydı, Balistik füzelerine sahip olsaydı, nükleere sahip olsaydı daha önceden kendi kampını, İHA'sını SİHA'sını üretiyor olsaydı, Çin ve Siyonist İsrail buna cesaret edebilir miydi? edemezdi. İnşallah dış savunma sanayindeki hamleler tamamlan Doğu Türkistan da bağımsız olacak, Filistin de bağımsız olacak" diye konuştu. 'KÖK MAAŞ BİLMECESİ ORTADAN KALDIRILSIN' Emeklilerin son dönemde hak kaybına uğrayan kesim olduğunu söyleyen Destici, "Emeklilerimizin aylıklarında, maaşlarında iyileştirme yapılması noktasında tekliflerimiz belli ve bunların bir kısmı gerçekleştirildi. Hala emeklilerimizle ilgili hak kaybı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kök maaş bilmecesi gibi bir şey çıkarılarak emeklinin kök maaşına yapılan zam ile maalesef artış alamadılar. Aynı şekilde işçiye, memura verilen seyyanen zammı emeklimiz henüz alamadı. Biz BBP olarak 'bu kök maaş bilmecesi ortadan kaldırılsın. Emeklinin net eline geçen maaş üzerinden zamlar yapılsın ve seyyanen verilecek bir zamma da en düşük emekli maaşımız asgari ücret seviyesine çıkartılsın' diyoruz" dedi. 'EMEKLİMİZ KURBAN KESEBİLSİN' Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi hakkında konuşan Destici, "Bu ikramiye ilk verildiğinde yanlış hatırlamıyorsam bin TL'ydi. Emekli ikramiyesi bin TL olarak açıklandığında Asgari ücret 2 bin 500 TL seviyesindeydi. Bugün asgari ücret 7 hatta 8 kat artmış. Ama emekli maaşına verilen ikramiye bugün açıklanan rakamla sadece 3 kat artmış. Biz BBP olarak 'en azından bu Ramazan Bayramı için 5 bin TL, Kurban Bayramı için 10 bin TL olsun, en azından emeklimiz bir kurban alabilsin ve bir kurban kesebilsin' diyoruz" ifadelerini kullandı. 'TERÖR UZANTILARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPANLARA YAZIKLAR OLSUN' DEM Partisi'nin PKK'nın siyasi partisi olduğunu belirten Destici sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar her devir isim değiştiriyorlar. En son isimleri DEP olmuş. Öteki tarafta TİKKO'nun partisi, DHKP-C'nin partisi, bütün bunlar belli illerde ve ilçelerde iş birliği yapıyorlar ve bunun adına da kent uzlaşısı diyorlar. CHP Esenyurt'u PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partinin temsilcisine bıraktı. Aynı şeyi Mersin'de de yaptı. Buraları, PKK'nın uzantısı olan adaylar kazanırsa, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tecrübesiz Genel Başkanı Özgür Özel bunun hesabını bu millete, bu devlete nasıl vereceksiniz? Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Hakkari'de belediyeleri ele geçirdiklerinde, neler yaptıklarını bilmiyor muyuz? Devletin, milletin tüm imkanlarını, terör örgütlerinin önüne serdiklerini kadrolarını, terör örgütlerinin belirlediğini bilmiyor muyuz? Bir seçim kazanmak uğruna terörle, terör örgütüyle terör uzantılarıyla iş birliği yapanlara yazıklar olsun diyorum. Diğer partilerle yapabilirsin. İstediğin kişiyi araya koyabilirsin. Ama iş terör, terör örgütü ve terör uzantısı olursa biz bunları normal görmeyiz. Ve biz bunlara karşı en yüksek perdeden sözümüzü söyler, uyarımızı yaparız."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:39 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL