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        Melikgazi Kayseri Basketbol – Galatasaray: 105 - 97

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17 GALATASARAY: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, McCovan 26, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde, Hartley 11, Vanloo 6 1'İNCİ PERİYOT: 28 - 21 DEVRE: 58 - 42 3'ÜNCÜ PERİYOT 81 - 64 5 FAUL ALAN: dk. 38.07 Büşra Akbaş (Galatasaray) Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı 105-97'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer isimleri 34'er sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Ellenberg ve Hamby oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:23
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        Melikgazi Kayseri Basketbol – Galatasaray: 105 - 97
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        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17 GALATASARAY: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, McCovan 26, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde, Hartley 11, Vanloo 6 1'İNCİ PERİYOT: 28 - 21 DEVRE: 58 - 42 3'ÜNCÜ PERİYOT 81 - 64 5 FAUL ALAN: dk. 38.07 Büşra Akbaş (Galatasaray) Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26’ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı 105-97’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer isimleri 34'er sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Ellenberg ve Hamby oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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