Melikgazi Kayseri Basketbol – Galatasaray: 105 - 97

SALON:Kadir Has HAKEMLER: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17 GALATASARAY: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, McCovan 26, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde, Hartley 11, Vanloo 6 1'İNCİ PERİYOT: 28 - 21 DEVRE: 58 - 42 3'ÜNCÜ PERİYOT 81 - 64 5 FAUL ALAN: dk. 38.07 Büşra Akbaş (Galatasaray) Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26’ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray'ı 105-97’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer isimleri 34'er sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Ellenberg ve Hamby oldu.

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