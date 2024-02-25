Erciyes'te Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı yapıldı

Kayseri Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde dördüncüsü düzenlenen Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ. ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Çekya, Avusturya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında düzenlendi.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı Bölgesi'nde düzenlenen müsabakalara, Avusturya, Çekya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinde çalışanlar, diplomat ve yakınlarının yanı sıra, Ankara ile Kayseri’deki kayak okulları öğrencilerinden oluşan 110 yarışçı katıldı.

Yarışlar, snowboard ve kayak alanlarında büyük heyecana sahne olurken, her yaş grubundan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Avusturya Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Norveç Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Slovenya Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır ve Kayseri Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından verildi.

Program sonunda Elcuman, Çekya Ankara Büyükelçisi Vacek'e katkı ve destekleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti.