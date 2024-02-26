Başkan Çolakbayrakdar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gömeç, Barsama, Doruklu, Saraycık ve Güneşli mahallelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ziyaretlerde, tarımsal üretimde destek ve planlı yapılaşma projelerini gerçekleştireceklerini belirtti.

Vatandaşların huzur ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Çolakbayrakdar, yapılan hizmetler neticesinde vatandaşlarla gönül birliği kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen bölgelerimizdir. Bu mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz adında birimimiz var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu 48 mahallenin ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özellikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bundan sonra da yeni yeni talepleri karşılamaya devam edeceğiz."