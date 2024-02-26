Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kullanılmayan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde kullanılmayan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Yahya Kemal Sokak'taki kullanılmayan tarihi Panagia Rum Kilisesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda kaçak kazı yapan O.K, K.B. ile F.Y'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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