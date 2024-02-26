Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde kullanılmayan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde kullanılmayan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Yahya Kemal Sokak'taki kullanılmayan tarihi Panagia Rum Kilisesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda kaçak kazı yapan O.K, K.B. ile F.Y'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Kilisede kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı
        Kilisede kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı
        Kayseri'de köpek dövüştüren 12 kişi yakalandı
        Kayseri'de köpek dövüştüren 12 kişi yakalandı
        Kayseri'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
        Kayseri'de traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
        Kayseri'de kanyonda bacağı kırılan vatandaşı ekipler kurtardı
        Kayseri'de kanyonda bacağı kırılan vatandaşı ekipler kurtardı
        Su hidroforuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi
        Su hidroforuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi