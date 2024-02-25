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        Su hidroforuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

        İSTANBUL'dan Kayseri'ye, şehirlerarası otobüs aracılığıyla getirilen su hidroforu içinde, metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye şehirlerarası otobüs aracılığıyla su hidroforu içinde uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. O.A. ve M.A.İ.'nin, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde su hidroforunu teslim aldığı sırada operasyon düzenlendi. Yapılan aramada su hidroforu içine gizlenmiş çeşitli miktarda metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 21:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:50
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        Su hidroforuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi
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        İSTANBUL'dan Kayseri'ye, şehirlerarası otobüs aracılığıyla getirilen su hidroforu içinde, metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye şehirlerarası otobüs aracılığıyla su hidroforu içinde uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. O.A. ve M.A.İ.'nin, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde su hidroforunu teslim aldığı sırada operasyon düzenlendi. Yapılan aramada su hidroforu içine gizlenmiş çeşitli miktarda metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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