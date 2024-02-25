Su hidroforuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL'dan Kayseri'ye, şehirlerarası otobüs aracılığıyla getirilen su hidroforu içinde, metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye şehirlerarası otobüs aracılığıyla su hidroforu içinde uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. O.A. ve M.A.İ.'nin, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde su hidroforunu teslim aldığı sırada operasyon düzenlendi. Yapılan aramada su hidroforu içine gizlenmiş çeşitli miktarda metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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