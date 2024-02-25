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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de şehit aileleri ve gazilerle buluştu

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:57
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de şehit aileleri ve gazilerle buluştu
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Akar ve beraberindeki komisyon üyeleri, Kayseri Valiliğini ziyaret edip ardından Kartal Şehitliği'ne geçerek, mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

        Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'ni de ziyaret eden Akar ve beraberindekiler daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki bir restoranda şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

        Akar, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin birliği ve bütünlüğüyle, ülkemizin geleceğini, bekasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir mücadele içindeyiz. Zaten olmazsa olmazımız da ülkemizin birliği ve bütünlüğü, 85 milyonun tek birlik olması. Buna karşı çıkan ne varsa, PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, her türlü terör örgütüne karşı büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Mehmetçik bu konuda gerçekten dünyada örnek alınacak davranışlar içinde ülkesini ve milletini korumak için çalışıyor, fedakarlık ediyor."

        İçeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı önemli bir mücadele verildiğinin altını çizen Akar, ülkedeki 85 milyonun tek yürek olarak rahat, uyum ve güven içinde hayatını sürdüreceğini dile getirdi.

        Milli Savunma Komisyonu ve ilgili bakanlık olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran Akar, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımızla beraber hem şehit aileleri ve gazilerle beraber olmayı hem savunma sanayi konusunda gelişmeleri yerinde görmeyi ve oradaki ihtiyaçları karşılamak için gayret göstermeye çalışıyoruz. Burada savunma sanayi konusunda Kayserimizde önemli gelişmeler, yatırımlar var. Hem özel sektörün, hem kamunun hem de bizim vakıf şirketlerinin çalışmaları var. Üniversitelerimizin çalışmaları mevcut, bunları da yakından takip ediyoruz. Bu konularda arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız gerekli bilgileri alacaklar. Bilgilerini geliştirecekler ve bu yeni bilgilerle, ilave bilgilerle döndüğümüzde mecliste daha etkili, daha verimli çalışmalar yapmak için gayret gösteriyoruz. Amacımız, niyetimiz, maksadımız, ülkemizin birliği, beraberliği, diğer taraftan da siz değerli vatandaşlarımızın, şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere rahatı, huzuru ve refahı buna gayret gösteriyoruz."

        Akar, şehit yakınlarının ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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