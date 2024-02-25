Kayseri'de 600 dekar araziye mera vasfı kazandırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 600 dekar araziye tekrar mera vasfı kazandırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 16 ilçede üreticilere 412 ton tohum ve 5 bin fidan dağıtımı yaptı, 11 milyon 600 bin liralık tohum desteği sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 yıllık sürede kentteki tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk ortaklaşa uygulanan proje olan Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen Mera Islah Projesi sayesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen tohumlarla toplam 600 dekar araziye tekrar mera vasfı kazandırıldı.

Tohumların ekimi, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından daha önce Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği traktörlerle çiftçiler tarafından gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Kayseri, aspir üretiminde 8 bin 234 ton ile Türkiye’de 1'inci sırada yer aldı. Kayseri, çavdar üretiminde 33 bin 437 tonla 2'nci, çerezlik kabak üretiminde 16 bin 511 tonla 2'nci, çerezlik ayçiçeği üretiminde 31 bin 901 tonla 3'üncü oldu.

Şeker pancarı üretiminde 1 milyon 66 bin 371 tonla Türkiye’de 3’üncü sırada yer alan Kayseri, kimyon üretiminde ise 248 tonla 4’üncü sırada kendisine yer buldu.