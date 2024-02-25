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        BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de aday tanıtım toplantısında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir seçim kazanma uğruna terörle, terör örgütüyle, terör uzantılarıyla iş birliği yapanlara yazıklar olsun diyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:47
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        BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de aday tanıtım toplantısında konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir seçim kazanma uğruna terörle, terör örgütüyle, terör uzantılarıyla iş birliği yapanlara yazıklar olsun diyoruz." dedi.

        Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Destici, yerel seçimlerde Kayseri'de 10 ilçede belediye başkan adaylarının olduğunu söyledi.

        Destici, BBP'in şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde, kurulduğundan bugüne kadar doğrunun yanında, yanlışların, hainlerin ve bölücülerinden karşısında olduğunu ifade etti.

        BBP olarak Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını belirten Destici, şöyle konuştu:

        "Yerel seçimlerde milletimizin tercihine saygılıyız. Bizim kırmızı çizgimiz, terör ve şiddettir. Kim teröre ve şiddete bulaşıyorsa, kim terörle şiddeti mazur görüyorsa ya da teröre ve şiddete ulaşanlarla ya da onların siyasi uzantılarıyla iş tutuyorsa bizim kırmızı çizgimiz budur. Yoksa her siyasi parti seçime girebilir. PKK'nın siyasi partisi biliyorsunuz her devir isim değiştiriyor. En son isimleri DEM Parti olmuş. Öbür tarafta TİKKO'nun, DHKPC'nin partisi, belli illerde ve ilçelerde iş birliği yapıyorlar. Bunun adına da 'kent uzlaşısı' diyorlar. Bakın İstanbul Esenyurt'ta, Gebze'de, Mersin Akdeniz'de bunu yaptılar. Daha onlarca ilçede bunu yapıyorlar."

        - "En yüksek perdeden sözümüzü söyler, uyarımızı yaparız"

        Destici, şunları kaydetti:

        "Ey İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin tecrübesiz Genel Başkanı Özgür Özel, bunun hesabını bu millete, devlete nasıl vereceksiniz? Bunların Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Hakkari'de belediyeleri ele geçirdiklerinde neler yaptıklarını bilmiyor muyuz? Devletin, milletin tüm imkanlarını, terör örgütlerinin önüne serdiklerini kadrolarını, terör örgütlerinin belirlediğini bilmiyor muyuz? Bir seçim kazanma uğruna terörle, terör örgütüyle, terör uzantılarıyla iş birliği yapanlara yazıklar olsun diyoruz. Diğer partilerle yapabilirsin, istediğin kişiyi araya koyabilirsin ama iş terör, terör örgütü ve terör uzantısı olursa biz bunları normal görmeyiz. Biz bunlara karşı en yüksek perdeden sözümüzü söyler, uyarımızı yaparız."

        Konuşmaların ardından ilçe belediye başkanlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

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