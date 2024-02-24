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        İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:35
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        İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
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        Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

        Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

        Berat Kandili'nin öneminin anlatıldığı gecede, vatandaşlardan ibadet etmeleri istendi.

        Camiye gelen cemaate, bazı kurum ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Kırşehir

        Kırşehir’de Berat Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili’nin anlam ve önemini anlattı, dua etti.

        Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ni dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.

        Cami çıkışında cemaate lokum ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Niğde

        Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.

        Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Niğde Belediyesi, cemaate kandil simidi ikram etti, bazı vatandaşlar da tatlı dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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