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        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali:

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:26
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        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali:
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi.

        Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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