Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:RHGEnertürk Enerji﻿

        Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Morte, Nazon

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Efkan Bekiroğlu, Moreira, Bassogog, Sowe

        Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek (Mondihome Kayserispor), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Savaşın 2. yılında Zelenskiy'den açıklama
        Savaşın 2. yılında Zelenskiy'den açıklama
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Başkan Büyükkılıç, ekibiyle proje ve çalışmaları değerlendirdi
        Başkan Büyükkılıç, ekibiyle proje ve çalışmaları değerlendirdi
        Çocuk oyun parkında keşfedilen Yağmur Bulut, halterde Avrupa şampiyonu olma...
        Çocuk oyun parkında keşfedilen Yağmur Bulut, halterde Avrupa şampiyonu olma...
        Sarıoğlan'da öğrencilerin projesi bölge sergisine katılacak
        Sarıoğlan'da öğrencilerin projesi bölge sergisine katılacak
        Kayseri merkezli 10 ilde 'Sibergöz-22' operasyonu; 14 tutuklama
        Kayseri merkezli 10 ilde 'Sibergöz-22' operasyonu; 14 tutuklama
        Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakal...
        Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakal...