Kayseri'de Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Hocalı şehrinde Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Parkı'nda bulunan Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Başkan Yalçın, törende yaptığı konuşmada, "32 yıl önce Ermeniler, çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden 613 vatandaşımızı katletti. Acısı hala içimizde. Ancak ne mutlu ki bir süre önce İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve duruşlarıyla çok şükür Karabağ azatlığına, özgürlüğüne kavuştu. Bundan dolayı sevinçliyiz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Şuşa Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Elshan Ganbarov da kültür bekçisi gibi bir tarihin unutulmaması için çalışan Başkan Yalçın'a teşekkür etti.