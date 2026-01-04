Habertürk
        Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı

        Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:06
        Kayseri'de Sarıkamış şehitleri anıldı
        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

        Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da anma programı düzenlendi.

        Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye idealini yaşatmak anlamına geldiğini ifade etti.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise programa yoğun bir katılımın olduğunu, vatandaşların bu programa sahip çıkmasının şehitlerin hatırasına, dolayısıyla vatana sahip çıkıldığının en somut göstergesi olduğunu belirtti.

        Programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Yıldız, Gençlik ve Spor Müdürü İl Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kamu kurumu müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programda, şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

