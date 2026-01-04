Habertürk
        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol, altyapı, tarım, hayvancılık ve sosyal donatı alanlarında çok sayıda hizmet ve yatırım yaptı.

        Giriş: 04.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:20
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol, altyapı, tarım, hayvancılık ve sosyal donatı alanlarında çok sayıda hizmet ve yatırım yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında kırsal mahallelere sosyal donatı, yol yapım çalışmaları, sulama projeleri gibi çok sayıda proje için 1 milyar 675 bin 89 liralık yatırım hayata geçirildi.

        Tarımsal amaçlı yatırımlar ve desteklerin toplam bedeli 118 milyon 44 bin 661 lira olarak kaydedildi.

        - Kocasinan Belediyesi 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı

        Kocasinan Belediyesi 2017 yılından bugüne kadar çölyak hastası bulunan 548 aileye toplamda 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı.

        İçerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyeceklerin bulunduğu paket ailelere ulaştırıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal manada ülkemizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

        - Talas Belediyesi ekipleri eğitim verdi

        Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Programı eğitimi verdi.

        Programda, belediye ekiplerinin sahada yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları katılımcılarla anlatıldı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, halk sağlığına yönelik çalışmaları sadece bir görev olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

