        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 163 bin 308 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 163 bin 308 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:09
        Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 163 bin 308 lira ceza uygulandı
        Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 163 bin 308 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Beştepeler Mesire Alanı'nda bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

        Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak'ta bir otomobille drift atıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin 91 lira ceza kesti.

        İki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.

        Öte yandan, Eşref Bitlis Bulvarı'nda yaya güvenliğini tehlikeye düşüren başka bir sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 8 bin 154 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

