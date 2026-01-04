Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Milli atıcı Ahmet Bayrak, hedefine 2028 Yaz Olimpiyatları'nı koydu

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 37 yaşındaki milli sporcu ve antrenör Ahmet Bayrak, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli atıcı Ahmet Bayrak, hedefine 2028 Yaz Olimpiyatları'nı koydu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 37 yaşındaki milli sporcu ve antrenör Ahmet Bayrak, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarına devam ediyor.

        Ankara Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 2005'te eğitim almaya başlayan Bayrak, burada gençlerin spora yönlendirildiğini duyunca havalı ve ateşli silahlar branşına gitmeye karar verdi.

        Yapılan seçmelerde jandarmanın havalı tüfekler atış takımına seçilen Bayrak, bu süreçte katıldığı organizasyonlarda birçok madalya, derece ve Türkiye rekoru elde etti.

        Sporda kariyer yapma isteğiyle 2010'da mesleğini bırakan ve gösterdiği performansla zaman içerisinde milli takıma seçilen Bayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde antrenör olarak görev yapmaya başladı.

        Hem aktif milli takım sporcusu olan hem de sporcu yetiştiren Bayrak, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

        Milli sporcu ve antrenör Ahmet Bayrak, AA muhabirine, formasını giymekten her zaman şeref ve onur duyduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde katıldığı spor seçmelerinde havalı tüfekler atış takımında yer aldığını söyledi.

        Daha sonra sporda ilerlemek için 2010 yılında jandarma astsubaylıktan ayrıldığını anlatan Bayrak, şöyle konuştu:

        "Atışa daha fazla zaman bulup antrenman yapabilmek adına kendime bir yol çizdim. Üç yıl boyunca herhangi bir işle uğraşmadan kendimi atışa verip bir yerlere gelmeye çalıştım. Bu süreçte işim yoktu, sadece atışla uğraştım. Puanlarım ve millilik sayılarım arttı. Yaklaşık 20 kez milli oldum ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettim. 2019'da Etimesgut Belediyesi'nde işe başladım, 2 yıl zabıta olarak görev yaptım. Bu süre zarfında yine atıcılıkla ilgilenmeye devam ettim, fırsat buldukça antrenman yapmaya çalıştım. Antrenmanlardan kendimi hiç geri bırakmadım. 2022 yılında Gençlik Spor Bakanlığı'na millilikten dolayı atamam oldu. O günden bugüne de Bakanlık bünyesinde antrenör kadrosunda ve aynı zamanda aktif olarak sporculuğa devam ediyorum."

        - "Spor da insanı bir yere getirebiliyor"

        Bayrak, antrenman yaparken kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini dile getirerek, 17 yaşına kadar sporla ilgilenmediğini belirtti.

        Daha sonra atıcılığı seçtiğini anlatan Bayrak, "Sporla bir yerele gelinir mi bir şeyler yapılabilir mi bir meslek olarak devam edilebilir mi? Aslında isteyince olabiliyor. Spor da insanı bir yere getirebiliyor, arkadaş çevreniz değişiyor. Gençlerin kendilerini bilgisayar ekranından alıp sosyal bir ortama girmelerini çok isterim. İnşallah onlar için rol model olmuşuzdur. Gençken biraz agresif birisiydim. sporla tanıştıktan sonra biraz kişiliğim de değişti. Bir hedefim var, olimpiyatlarda ülkemize ve şehrimize madalya getirmek. Onun için çalışıyorum, inşallah bunu yapacağım. Çalışmalarım bu yönde devam ediyor." diye konuştu.

        Ahmet Bayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığına ataması olduktan sonra Ankara'da 2 yıl bulunduğunu ifade ederek, sonrasında geldiği memleketi Kayseri'de hem aktif sporculuk hem de antrenörlük yaptığını kaydetti.

        Gelecek aylarda yapılacak şampiyonalar için 40 sporcu yetiştirdiğine dikkati çeken Bayrak, "Şubat ayında Avrupa şampiyonası, mayısta da dünya şampiyonası olacak. Kendimizi buralara hazırlıyoruz. İstiyoruz ki bayrağımızı göklere çıkartalım, İstiklal Marşı'nı okutalım. Bunu gerçekten çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Atıcılıkta Türkiye, Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları'na katıldığını anlatan Bayrak, "Türkiye'de sayısını hatırlamadığım şampiyonluklarım ve rekorlarım oldu. Katıldığım dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanma şansım olmadı. Yaş itibarıyla kariyerimi madalyayla taçlandırıp sporu bırakmak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

        Benzer Haberler

        Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da kar yağışı sonrası seyirlik manzarala...
        Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da kar yağışı sonrası seyirlik manzarala...
        Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluy...
        Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluy...
        Başkan Yalçın: "Talas'ta sağlık sadece hizmet değil, bir sorumluluk"
        Başkan Yalçın: "Talas'ta sağlık sadece hizmet değil, bir sorumluluk"
        Çatıda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
        Çatıda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
        Kayseri'de drift atan 2 otomobile toplamda 163 bin TL para cezası Yaya geçi...
        Kayseri'de drift atan 2 otomobile toplamda 163 bin TL para cezası Yaya geçi...
        Kayseri'de kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Kayseri'de kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü