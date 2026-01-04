Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Projesi'ni inceledi

Projenin yürütüldüğü alanda incelemede bulunan Büyükkılıç, 1950'li yıllarda yapılmış, depreme dayanıklı olmayan ve dirençli şehir anlayışına uymayan yapıların kaldırılmaya devam ettiğini belirterek, çalışmaların Camikebir’in siluetinin ve çevresinin rahatlatacağını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede hak sahiplerine yeni bağımsız bölümler teslim edilirken, boşaltılan eski yapıların kontrollü yıkımları tamamlandı.

