        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Projesi'ni inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Projesi'ni yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:14
        Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Projesi'ni inceledi
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Projesi’ni yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projede hak sahiplerine yeni bağımsız bölümler teslim edilirken, boşaltılan eski yapıların kontrollü yıkımları tamamlandı.

        Projenin yürütüldüğü alanda incelemede bulunan Büyükkılıç, 1950'li yıllarda yapılmış, depreme dayanıklı olmayan ve dirençli şehir anlayışına uymayan yapıların kaldırılmaya devam ettiğini belirterek, çalışmaların Camikebir’in siluetinin ve çevresinin rahatlatacağını ifade etti.

