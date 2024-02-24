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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:16 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:29
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 7. Cadde'de, H.A. yönetimindeki 38 H 3479 plakalı otomobil ile S.N. idaresindeki 38 VF 530 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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