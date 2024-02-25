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        Kayseri'de uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:31
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        Kayseri'de uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesi Öksüt Mahallesi'nde besicilik yapan Mustafa Aşır, itfaiyeyi arayarak, keçisinin dağlık arazide düştüğü uçurumda mahsur kaldığını bildirdi.

        Bölgeye giden itfaiye ekipleri, keçiyi 2 saatlik çalışma sonucunda kurtararak sahibine teslim etti.

        Aşır, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Hayvan da insan da olsa can candır. Devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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