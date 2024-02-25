Kayseri'de 17 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bu arada bazı zanlıların iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda bisküvi, çikolata, gofret, çakmak, sigara ile hırsızlıklarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 67 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

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